Vibo Valentia, sequestrata autobotte con carburante irregolare: due denunciati

ROMA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo Valentia hanno sottoposto a controllo, nel comune di Vazzano, un’autobotte adibita al trasporto di carburante. I finanzieri hanno accertato che l’autocisterna trasportava circa 7.000 litri di gasolio per autotrazione, mentre la documentazione elettronica di accompagnamento (il cosiddetto e-DAS) esibita dal conducente attestava il trasporto di 5000 litri.

“Gli approfondimenti hanno consentito di rilevare una difformità quantitativa tra il prodotto effettivamente trasportato e quello risultante dalla documentazione di accompagnamento. Pertanto, il prodotto energetico è stato ritenuto di presunta illecita provenienza”, si legge in una nota della Gdf.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio d’iniziativa dell’autobotte e del relativo carico, per irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, informando senza ritardo la competente Autorità Giudiziaria.

Al termine delle attività, il conducente del mezzo e l’amministratore unico della società proprietaria dell’autobotte sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di accise, con contestuale richiesta di sequestro preventivo dei beni sottoposti a vincolo.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).