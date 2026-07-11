Milano, 11 lug. (askanews) – Artie 5ive annuncia “Aspettando vittoria tour 2026” con una serie di live nelle principali città italiane che culmineranno il 10 novembre 2026 con una speciale data evento all’Unipol Forum di Milano, uno dei palchi simbolo della musica dal vivo italiana.

Il nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti e in partenza dal 15 ottobre da Padova, arriva dopo il successo dei tour nei club dello scorso anno e accompagnerà il suo percorso verso il nuovo progetto discografico “Vittoria”, in arrivo entro un anno, mentre “La bellavita”, recentemente certificato triplo disco di platino, viene inserito tra i dieci album più venduti del primo semestre del 2026 nonostante la sua uscita risalga a marzo 2025, e i suoi singoli rimangono stabili ai vertici della chart italiana.

Queste tutte le date annunciate:

Giovedì 15 ottobre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

Sabato 17 ottobre 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

Giovedì 22 ottobre 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Giovedì 29 ottobre 2026 | Roma – Atlantico Live

Martedì 10 novembre 2026 | Milano – Unipol Forum

Le prevendite per Aspettando Vittoria Tour 2026 saranno disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 10 luglio per info www.viviconcerti.com.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per Artie 5ive. Un risultato costruito sulle hit, ma soprattutto sulla capacità del disco di continuare a dialogare con il pubblico, con brani come “Sogno americano” e “Davverodavvero” ancora presenti nella Top 50 di Spotify.

Anche “Swag music”, primo estratto da “Vittoria”, continua a confermarsi ai vertici delle classifiche di vendita e streaming, accompagnando l’inizio di un nuovo capitolo che guarda già al prossimo anno.