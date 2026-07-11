Direttore Porretta Soul Festival sul “no” a patrocinio Consolato Usa

Roma, 11 lug. (askanews) – “Vorrei chiarire un punto che in questi giorni è stato oggetto di interpretazioni non corrette. Si è parlato di un presunto ‘rifiuto’ del patrocinio del Consolato Americano. In realtà c’è una sostanziale differenza tra rifiutare un patrocinio e decidere di non richiederlo. Quest’anno ho semplicemente scelto di non chiedere il patrocinio del Consolato degli Stati Uniti. È una decisione personale, presa in piena libertà, che riflette una mia convinzione: attenderò che alla guida degli Stati Uniti torni un Presidente che, a mio giudizio, dimostri maggiore rispetto per le regole della civile convivenza e dei rapporti tra i popoli”: lo ha affermato, in una nota, il direttore artistico del Porretta Soul Festival, Graziano Uliani, sottolineando di voler fare chiarezza sul patrocinio del Consolato Americano alla kermesse e le polemiche che ne sono seguite.

“Non c’è stato alcun rifiuto da parte del Consolato, né alcuna polemica nei suoi confronti. Tutto qui. Il Porretta Soul Festival continuerà, come ha sempre fatto, a celebrare la grande musica americana e il profondo legame di amicizia che unisce Porretta e Memphis, un rapporto costruito in quasi quarant’anni di storia e che va ben oltre le vicende politiche del momento”, ha aggiunto.