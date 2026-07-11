In radio “Los Angeles” di Blanco, brano sulla fine di un amore

Milano, 11 lug. (askanews) – E’ già disponibile in rotazione radiofonica “Los Angeles” di Blanco. Il brano, contenuto nell’album “MA'” – certificato Disco d’Oro, diventa il nuovo singolo estratto dal terzo progetto discografico di Blanco, pubblicato lo scorso aprile per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

“Los Angeles” racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresentava. A ispirare il brano è stata “Vendo casa” di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati dall’artista. Da quell’intuizione nasce una metafora intensa e immediata, con cui BLANCO trasforma lo spazio domestico nell’immagine di un rapporto ormai concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti attraverso immagini fortemente evocative.

Dopo il grande successo del suo primo tour nei palazzetti, Blanco torna dal vivo con il tour estate 2026, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, ora in corso. Le prossime tappe lo porteranno il 21 luglio a Palmanova (UD), in Piazza Grande per Estate di Stelle; il 26 luglio a Catania, a Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest; il 2 agosto a Gallipoli (LE), al Parco Gondar per Oversound Music Festival; il 6 agosto ad Alghero (SS), all’Anfiteatro Ivan Graziani per Alguer Summer Festival; il 9 agosto a Marina di Carrara (MS), a CarraraFiere (data precedentemente prevista a Cinquale); fino all’ultimo appuntamento del 12 agosto a Baia Domizia (CE), all’Arena dei Pini per il Domizia Summer Festival.

Il 31 luglio Blanco sarà inoltre ospite del Sunny Hill Festival, il più importante festival musicale di Pristina, in Kosovo, e uno dei principali appuntamenti live d’Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il festival è diventato negli anni un punto di riferimento della scena internazionale, ospitando alcuni dei più grandi nomi del panorama pop ed elettronico mondiale, tra cui Katy Perry, Martin Garrix, Seth Troxler e Pawsa. La partecipazione di Blanco a una line-up di questo calibro rappresenta un’ulteriore conferma della crescente rilevanza del suo percorso artistico anche sulla scena internazionale.