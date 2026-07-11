“La testa gira” di Fred De Palma primo in classifica singoli FIMI/NIQ

Milano, 11 lug. (askanews) – “La testa gira” (Atlantic/Warner Music Italy), l’ultimo singolo di Fred De Palma feat. Anitta & Emis Killa, conquista la vetta della classifica FIMI/NIQ dei singoli più venduti, spodestando dopo mesi Samurai Jay e confermandosi come uno dei fenomeni musicali dell’estate 2026.

Il brano – certificato Disco D’Oro – si è da subito imposto come una delle canzoni simbolo dell’estate 2026, confermando ancora una volta la capacità di Fred De Palma di intercettare il momento e trasformarlo in una hit. Dopo il primo posto su Apple Music e la costante presenza ai vertici delle classifiche Spotify, arriva ora anche il debutto al primo posto della classifica FIMI.

E mentre “La testa gira” continua la sua corsa in classifica, Fred De Palma porta la sua estate in giro per l’Italia con il tour nelle piazze, prima del gran finale del 1° ottobre al Fabrique di Milano con “La festa continua”.

L’ennesimo traguardo per un artista con un palmarès che conta 31 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Molte le hit di successo di Fred De Palma che da sempre riesce a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia, senza dimenticare le radici del rap: “oD’estate non vale” (triplo Platino), “Una volta ancora”, (7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna), Extasi (quadruplo Platino), con Anitta “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino).

La festa continua in piazza

Queste le prossime date

17 agosto – Tolve (PZ)

18 agosto – Notaresco (TE)

22 agosto – Luco dei Marsi (AQ)

26 agosto – San Bartolomeo in Galdo (BN)

8 settembre – Sinopoli (RC)

La festa continua

1 ottobre – Fabrique (MI)