MotoGP, frattura completa e scomposta della clavicola per Bezzecch

Roma, 11 lug. (askanews) – Caduta per Marco Bezzecchi durante le

qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il

pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua RS-GP in curva 7

a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è

sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura

completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un

intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e

salterà il resto del weekend. “A seguito dell’incidente – la

noto della MotoGp Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro

medico del circuito dove, sotto la supervisione del direttore

medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, è stato sottoposto a

un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e

scomposto della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede

un intervento chirurgico per garantire un recupero ottimale, che

sarà eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini in Italia. Marco

Bezzecchi intende tornare in Italia il prima possibile. Vi

terremo aggiornati.”