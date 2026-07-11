MotoGp, Marc Marquez domina la Sprint del Sachsenring

Roma, 11 lug. (askanews) – Marc Marquez torna a dettare legge al Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha conquistato la Sprint Race del Gran Premio di Germania conducendo la gara dal primo all’ultimo dei 15 giri, dopo essere scattato dalla pole position.

Alle sue spalle ha chiuso il fratello Alex Marquez, che è rimasto in scia per tutta la corsa senza però trovare lo spazio per attaccare. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, autore di una gara solida che gli permette di raccogliere punti importanti in chiave mondiale.

Ai piedi del podio si è classificato il giapponese Ai Ogura, seguito da Raul Fernandez e dal leader del campionato Jorge Martin, soltanto sesto. Settima posizione per Francesco Bagnaia, mai realmente in lotta per il podio.

La Sprint è stata caratterizzata anche dal ritiro di Franco Morbidelli, caduto a metà gara senza conseguenze fisiche.

Assente invece Marco Bezzecchi, costretto a saltare la gara dopo la frattura della clavicola riportata nelle qualifiche. Il pilota italiano rientrerà in Italia per essere operato.

Con il successo al Sachsenring, Marc Marquez conquista la sua quarta vittoria stagionale nelle Sprint e la diciannovesima in carriera, nuovo record assoluto nella specialità. È inoltre la trentacinquesima medaglia Sprint per il nove volte campione del mondo, altro primato. Per Ducati si tratta della sesta vittoria Sprint della stagione.

In classifica generale Jorge Martin conserva la leadership del Mondiale con 223 punti, undici di vantaggio su Bezzecchi e tredici su Di Giannantonio. Marc Marquez sale a quota 208 punti e riduce ulteriormente il distacco dalla vetta.