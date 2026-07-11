MotoGp, Marc Marquez: “Ducati è la moto più competitiva”

Roma, 11 lug. (askanews) – Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il fuoriclasse spagnolo ha rispettato il pronostico nella gara veloce disputata su uno dei suoi tracciati preferiti, scattando in maniera brillante dalla pole position e rimanendo saldamente al comando della prova per i quindici giri.

Marc Marquez, che ha sensibilmente accorciato le distanze nei confronti di Jorge Martin nella lotta per il titolo iridato, ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Alex stava spingendo molto forte, l’ho visto molto vicino. Ho cercato di mantenere un passo costante, lui ha cercato di recuperare qualcosina. Vedremo domani con la gomma media, magari riusciremo a gestire un po’ meglio e speriamo di ottenere lo stesso risultato”.

L’iberico ha poi proseguito la propria analisi ai microfoni di Sky: “Alex e Diggia erano vicini, avevano un passo buono nel finale. Dobbiamo capire cosa possiamo fare domani, dobbiamo sistemare alcune cose. Ho visto che non serviva girare in 1:20.8-1:20.9, ho visto che Alex si avvicinava ma ero tranquillo e nel T4 mi sento forte. Abbiamo la moto più competitiva. La Aprilia è molto competitiva, ma sono convinto che la più competitiva sia la nostra. Domani la vittoria ce la giochiamo io, Alex e Diggia. Bezzecchi stava andando forte, ma si è rotto la clavicola e gli mandiamo un augurio di guarigione durante questa sosta estiva”.