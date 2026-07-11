Wimbledon, Sinner a caccia del bis senza tremare: “Mi godo la finale”

(Adnkronos) –

“Mi godo la finale”. Jannik Sinner ad un passo dal secondo titolo consecutivo a Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha travolto Novak Djokovic in semifinale con un 6-4 periodico. Domenica, in finale, la sfida con il tedesco Alex Zverev, fresco trionfatore al Roland Garros.

“Vengo da 2 anni incredibili, sono di nuovo in una finale Slam e affronto tutto questo in modo ‘naturale’. Sto giocando una stagione ottima, ho vinto tanti tornei e ho perso poche partite. Sto provando cose nuove dopo il Roland Garros, mi sembra stiano funzionando”, dice analizzando la prestazione fornita in semifinale. “Ho servito molto bene, stiamo dedicando molta attenzione alla battuta. Sapevo di dover alzare il livello, ci sono riuscito. Mi sono mosso meglio del solito, ho giocato tutti i colpi con grande attenzione: ho interpretato tutti i punti bene a livello mentale. Contro Djokovic bisogna giocare il miglior tennis, altrimenti finisce male. In particolare in un torneo dello Slam. Novak gioca ancora ad altissimo livello, è davvero un modello per tutti. E’ un onore giocare contro di lui, questi match sono speciali”, aggiunge.

Contro Zverev, Sinner ha vinto gli ultimi 9 confronti diretti. “Non conta niente”, taglia corto l’azurro. “Zverev sta benissimo, si vede l’effetto della vittoria al Roland Garros, gli ha dato enorme fiducia. Sta servendo benissimo, su questi campi è un fattore importante. E’ un avversario difficile da affrontare su questa superficie”, dice. “Io sono felice di essere in questa posizione e di potermi giocare il titolo qui. Io, ripeto, cercherò di fare il massimo. Per ora mi godo la possibilità di giocare una nuova finale a Wimbledon”, conclude.