“Live à Paris” l’amato album dal vivo di Céline Dion esce in vinile

Milano, 12 lug. (askanews) – In occasione del 30° anniversario di “Live à Paris” l’amato album dal vivo di Céline Dion sarà pubblicato per la prima volta in vinile. Il nuovo doppio LP, uscirà il 4 settembre 2026, pochi giorni prima dell’attesissimo ritorno dell’artista sul palco della Plenitude Arena, ed è disponibile da oggi, venerdì 10 luglio, in pre-order.

Registrato nell’ottobre del 1995 allo Zénith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, “Live à Paris” fu pubblicato per la prima volta nell’ottobre del 1996 nei formati CD e VHS, seguiti dall’edizione DVD nel novembre 2003. A trent’anni di distanza, questa raccolta live viene riproposta per la prima volta in vinile con una nuova sequenza dei brani e una tracklist rivisitata, che attinge sia all’edizione originale su CD sia a quella video, offrendo un’esperienza d’ascolto più completa e coinvolgente.

Il doppio LP sarà disponibile sia in un’esclusiva edizione in vinile Golden Tan, sia nella classica versione nera. La confezione includerà inoltre un booklet di otto pagine con fotografie e testi delle canzoni e una speciale bonus track in studio di “À Paris”. Scritta da Francis Lemarque, questa celebre chanson, divenuta uno dei simboli della capitale francese, arricchisce il progetto affiancandosi alle straordinarie performance dal vivo.

“Live à Paris” immortala Céline Dion in uno dei momenti più significativi della sua carriera, con interpretazioni tratte da “D’eux “- l’album in lingua francese più venduto di sempre – insieme ai suoi grandi successi internazionali e ad alcuni classici intramontabili. Il disco include gli straordinari duetti con Jean-Jacques Goldman, tra cui “Les derniers seront les premiers” e “J’irai où tu iras”, oltre a intense interpretazioni di “The Power Of Love”, “River Deep, Mountain High” e “Quand on n’a que l’amour” di Jacques Brel.

Oltre a “Live à Paris”, il 4 settembre saranno pubblicati in vinile anche 14 album del catalogo di Céline Dion, disponibili in una nuova esclusiva versione Pearly White, già disponibile in pre-order.

Questa nuova collana offrirà ai fan l’opportunità di riscoprire alcuni dei lavori più celebri dell’artista in un prezioso formato da collezione.