Marc Marquez trionfa al Sachsenring davanti a Ogura, Martin 5°

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) domina il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo comanda dall’inizio alla fine al Sachsenring, centrando la decima vittoria in carriera sul tracciato tedesco. Completano il podio le due Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e dello spagnolo Raul Fernandez. Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e scivolata anche per Alex Marquez (Ducati Gresini) mentre si trovava in seconda posizione. Quarto Pedro Acosta (Ktm) e quinto il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia), che conserva 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 su Marc Marquez.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 40’53”148 alla velocità media di 161.6 km/h

2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 1″996

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 5″104

4. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 7″684

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 11″372

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 11″495

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 17″560

8. Luca Marini (Ita) Honda a 18″683

9. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 19″140

10. Brad Binder (Rsa) Ktm a 22″137

Giro più veloce: Marc Marquez (lap 3) in 1’21”088 alla velocità media di 162.9 km/h

LE CLASSIFICHE

PILOTI

1. Jorge Martin (Esp) 208 punti

2. Ai Ogura (Jpn) 194

3. Marc Marquez (Esp) 190

4. Marco Bezzecchi (Ita) 186

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 184

6. Raul Fernandez (Esp) 159

7. Pedro Acosta (Esp) 148

8. Francesco Bagnaia (Ita) 143.

9. Alex Marquez (Esp) 87

10. Luca Marini (Ita) 79

COSTRUTTORI

1. Aprilia 330 punti

2. Ducati 319

3. Ktm 190

4. Honda 109

5. Yamaha 69

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).