Borse Asia, deciso calo dopo attacchi in Iran. A picco Seoul (-7,8%)

1 minuto per la lettura
Roma, 13 lug. (askanews) – Tutte in forte calo le principali borse asiatiche dopo la ripresa degli attacchi americani in Iraq che hanno subito riportato al rialzo i prezzi del petrolio.
Particolarmente colpito dalle vendite il settore dei semiconduttori. La borsa di Seoul va a picco con l’indice Kospi che cede oltre il 7,8% trainata al ribasso da titoli come Samsung (-9%) e SK Hynix (-12%).
Deciso calo anche a Tokyo dove il Nikkei-225 perde circa due punti percentuali. Male anche Shanghai (-1,30%) e Singapore (-0,24%) mentre Hong Kong mantiene una leggero rialzo (+0,2%).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA