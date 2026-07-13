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Borse Asia, deciso calo dopo attacchi in Iran. A picco Seoul (-7,8%)

| 13 Luglio 2026 07:42 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 13 lug. (askanews) – Tutte in forte calo le principali borse asiatiche dopo la ripresa degli attacchi americani in Iraq che hanno subito riportato al rialzo i prezzi del petrolio.

Particolarmente colpito dalle vendite il settore dei semiconduttori. La borsa di Seoul va a picco con l’indice Kospi che cede oltre il 7,8% trainata al ribasso da titoli come Samsung (-9%) e SK Hynix (-12%).

Deciso calo anche a Tokyo dove il Nikkei-225 perde circa due punti percentuali. Male anche Shanghai (-1,30%) e Singapore (-0,24%) mentre Hong Kong mantiene una leggero rialzo (+0,2%).

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