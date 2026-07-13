Bresh nel 2027 porterà il suo mare a Milano sabato 11 settembre

Milano, 13 lug. (askanews) – Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di Bresh non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-Days Milano.

Un appuntamento unico, denominato “Milano Marea”, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi.

Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 11.00 di martedì 14 luglio, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

A un anno di distanza dall’uscita di “Mediterraneo”, che dal momento della sua uscita è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana, è disponibile in digitale “Mediterraneo – Dopo il mare”, la deluxe edition dell’ultimo album di BRESH. Oltre alle 16 tracce già in “Mediterraneo”, “Mediterraneo – Dopo il mare” contiene 4 brani inediti (“Dopo il mare”, “Cuore di latta”, “Tutto a puttane” e “Relax”), il nuovo singolo attualmente in radio “Da Dio”, e i brani “Introvabile” (certificato ORO) e “Serenamente” con JULI.

Le foto sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Il nuovo singolo “Da Dio”, prodotto da Shune, arriva dopo il precedente “Introvabile” (prodotto da Shune, Rocco Biazzi, Juli) e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. E così, l’unica cosa da fare diventa arrendersi e lasciarsi trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino.

È inoltre online il video ufficiale del brano, diretto da Simone Mariano.

RADIO 105 è media partner di “Milano Marea”.