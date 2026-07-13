FS, assemblea indica Strisciuglio Ad, nomina Tanzilli presidente

Roma, 13 lug. (askanews) – L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Secondo quanto riporta un comunicato, l’Assemblea ha inoltre nominato Tommaso Tanzilli Presidente e ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Gianpiero Strisciuglio quale Amministratore Delegato.

L’Assemblea degli azionisti, si legge, ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per il prezioso lavoro svolto.