Nove dischi di platino per l’album Tutta Vita di Olly

Milano, 13 lug. (askanews) – L’album Tutta Vita (Epic Records/Sony Music Italy) di Olly ha conquistato oggi il nono disco di platino confermando il grande successo del disco, che si aggiunge al quarto disco di platino ottenuto la scorsa settimana da Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Con questi ultimi traguardi, Olly ha totalizzato durante la sua carriera 40 certificazioni complessive, di cui 30 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

Sono inoltre sold out le date di Bologna allo Stadio Dall’Ara il 19 giugno e di Milano allo Stadio San Siro il 23 giugno del primo tour negli stadi Olly Stadi 2027 – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – con otto date e 250 mila biglietti venduti.

Con 9 dischi di platino Tutta Vita è l’album più ascoltato del 2025, in Top 10 della classifica FIMI NIQ da 89 settimane con 24 certificazioni complessive, di cui 22 dischi di platino e 2 dischi d’oro. Il disco è un progetto capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo, perché riflette il percorso di crescita che l’artista ha condiviso con la sua famiglia di amici in dodici mesi intensi di emozioni. L’album – insieme alla sua riedizione Tutta Vita (Sempre) – ha ottenuto 30 certificazioni complessive, di cui 25 dischi di platino e 5 dischi d’oro. I brani certificati disco di platino sono Balorda Nostalgia (quattro volte disco di platino), Per Due Come Noi (triplo platino), Questa Domenica (doppio platino), Devastante (triplo platino), Scarabocchi (doppio platino), Depresso Fortunato (disco di platino) e Quei Ricordi Là (disco di platino). Hanno invece conquistato il disco d’oro i brani Così così, È Festa, A Noi Non Serve Far L’amore, I Cantieri Del Giappone e A Squarciagola.

Il 10 luglio è uscito in digitale l’album Tutta Vita – Live (Stadio Luigi Ferraris) che contiene l’intera scaletta dei tre concerti sold out di Tutta Vita, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, che hanno visto tornare Olly nella sua Genova gli scorsi 18, 20 e 21 giugno. L’album restituisce la forza viscerale e coinvolgente della dimensione live, dando spazio anche alla componente più intima del concerto, ovvero il set acustico, uno dei momenti più emozionanti dello show, in cui Olly si circonda della sua band e dei suoi amici di sempre per ripercorrere insieme le tappe più significative della sua storia musicale. Il formato in tiratura limitata cd e vinile contiene le versioni live delle tracce di Tutta Vita (Sempre) e sarà disponibile dal 31 luglio in vinile e CD per chi lo ha preordinato.

Il successo di Olly è stato confermato anche dai live: nel corso del 2025 e del 2026 Olly è stato protagonista di una lunga serie di concerti tutti sold out tra club (Lo rifarò, lo rifaremo Tour), palazzetti (Tutta Vita Tour), l’Ippodromo SNAI di Milano e de Il gran finale tour, con cui si è esibito allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre date evento tutte sold out di Tutti a casa con oltre 90 mila spettatori riaprendo alla musica il Luigi Ferraris dopo 22 anni dall’ultimo appuntamento live (Vasco Rossi – 20 giugno 2004). Con Il gran finale, conclusosi con le ultime date del 30 giugno al Rock in Roma (sold out) e del 3 luglio alla Reggia di Caserta, Olly ha portato a termine un anno di live che ad oggi ha coinvolto 500 mila spettatori.

Inoltre sul palco del Ferraris, durante la prima serata di Tutti a casa, Olly ha sorpreso il suo pubblico con l’annuncio del suo primo tour negli stadi previsto nell’estate del 2027 prodotto e organizzato da Magellano Concerti, con 250 mila biglietti venduti e già due date SOLD OUT a Milano e Bologna. OLLY STADI ’27 è, infatti, il nuovo imperdibile viaggio live che porterà Federico l’11 giugno a Trieste allo Stadio Nereo Rocco (data zero) e proseguirà a Torino all’Allianz Stadium il 16 giugno, a Bologna allo Stadio Dall’Ara il 19 giugno (sold out), a Milano allo Stadio San Siro il 23 giugno (sold out), a Roma il 28 giugno allo Stadio Olimpico, per poi proseguire a Bari il 3 luglio allo Stadio San Nicola, a Messina il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio, e infine a Padova l’11 luglio con la data conclusiva allo Stadio Euganeo. I biglietti per le date del tour sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali