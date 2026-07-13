Nucleare, Pichetto: non prevedo il referendum, sarebbe un assurdo

Napoli, 13 lug. (askanews) – “Io direi che noi possiamo sperare che entro Natale, entro fine anno, il completamento delle proposte normative, procedure anche molto articolate, poi io non prevedo il referendum perché sarebbe un assurdo, lo valuteranno in futuro”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, da Napoli, per l’evento “Da Fermi al futuro. Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile” , ideata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con Unioncamere, risponde ad una domanda in merito ai tempi di esecuzione e gli obiettivi del nucleare.