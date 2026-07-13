Sicurezza a Schiavonea, Straface “Sinergia istituzionale per il territorio”

CATANZARO (ITALPRESS) – “La tutela della legalità, la sicurezza dei cittadini e i percorsi di inclusione richiedono risposte amministrative immediate e un’autentica responsabilità di governo, lontana da contrapposizioni sterili”. Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare e all’Inclusione Sociale Pasqualina Straface, intervenendo con risolutezza a seguito dei recenti episodi di disordine urbano registratisi nella frazione di Schiavonea di Corigliano-Rossano. “Gli ultimi eventi di cronaca avvenuti in una località a fortissima vocazione turistica, specialmente nel pieno della stagione estiva, impongono un innalzamento immediato del livello di vigilanza e prevenzione – sottolinea Straface -. Per questo motivo, la Regione si è attivata tempestivamente nei canali istituzionali. Desidero esprimere un profondo ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri e a tutte le stazioni dell’Arma operanti a livello locale per lo straordinario lavoro quotidiano, la prontezza e la sensibilità operativa dimostrate in queste ore: a seguito di una mia formale nota, i militari hanno confermato la piena disponibilità a rendere operativo un presidio strategico sul posto, garantendo un controllo capillare del territorio nelle more del completamento della futura caserma”.

L’esponente dell’esecutivo evidenzia come la fermezza sul piano della sicurezza debba camminare di pari passo con le politiche di accoglienza già avviate: “La legalità e il controllo sono presupposti fondamentali e non negoziabili per una reale integrazione. Sul fronte dell’inclusione stiamo dispiegando uno sforzo senza precedenti proprio per governare i flussi e contrastare l’emarginazione sociale. Penso al programma straordinario Su.Pr.Eme. 2, una macro-azione da oltre 10,8 milioni di euro mirata a sradicare la marginalità lavorativa e il caporalato nelle aree a forte vocazione agricola come la Sibaritide, assicurando trasporti sicuri, vigilanza attiva e condizioni abitative dignitose. Proprio all’interno di questa strategia, siamo pronti a potenziare la rete territoriale attraverso il consolidamento e il rafforzamento dell’hub sociale a Schiavonea, quale presidio pubblico di legalità e assistenza”.

L’assessore Straface si rivolge direttamente al primo cittadino di Corigliano-Rossano con un nuovo, formale appello alla cooperazione tra enti: “La salvaguardia del nostro territorio non può prescindere da una fattiva collaborazione tra le istituzioni. Invito il sindaco Flavio Stasi a compiere un passo concreto e non più rinviabile, concedendo all’Arma l’uso temporaneo dei locali municipali del Palazzo della Taverna a Schiavonea. Si tratta di una soluzione logistica ideale e già disponibile, capace di dare una risposta immediata alla richiesta di sicurezza della comunità. Laddove dovessero insorgere ostacoli di natura amministrativa, l’amministrazione comunale proceda senza indugio a richiedere una rimodulazione delle risorse del progetto, così da superare qualsiasi impedimento burocratico e logistico”. “La convivenza civile e il controllo quotidiano della legalità – rimarca infine Straface – si difendono con atti di chiara volontà politica. Continueremo a operare in sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ma spetta ora al Comune dimostrare coi fatti di voler fare la propria parte per garantire tranquillità a residenti e turisti. Il tempo delle attese è finito”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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