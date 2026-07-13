Sinner, incognita Montreal e obiettivo Us Open: il calendario di Jannik

(Adnkronos) –

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha appena vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon 2026, battendo Alexander Zverev nella finale del torneo di Londra e conquistando così il primo titolo Slam della stagione, dopo le delusioni a Melbourne prima e soprattutto Parigi poi, il quinto della carriera. Ora Sinner si concederà un periodo di vacanza, che dovrebbe durare poco meno di un mese, per poi tornare in campo ad agosto.

Sinner infatti non disputerà alcun torneo a luglio, riuscendo così a staccare la spina e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Il ritorno in campo potrebbe avvenire già i primi di agosto al Masters 1000 del Canada, che al momento però rappresenta ancora un’incognita.

Il Masters 1000 del Canada, quest’anno di scena a Montreal, si svolgerà tra il 2 e il 13 agosto ed è uno dei tornei ‘obbligatori’, che prevedono quindi l’automatica iscrizione alla entry list. Al momento il nome di Sinner compare ancora nell’elenco dei partecipanti, mentre non c’è Alcaraz, ancora alle prese con l’infortunio al polso accusato a Barcellona. Una decisione sarà presa a breve, ma il precedente dello scorso anno non fa ben sperare gli organizzatori.

Sinner aveva infatti deciso di saltare il torneo per concentrarsi sulla trasferta americana. A partire dal 13 agosto, fino al 23, infatti prenderà il via il Masters 1000 di Cincinnati, a cui l’azzurro arriva dopo la finale conquistata lo scorso anno e persa contro Alcaraz a causa di un malore accusato in campo dopo pochi game. Dal 30 agosto invece inizieranno gli Us Open, ultimo Slam dell’anno la cui finale è fissata per domenica 13 settembre.