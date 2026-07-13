Sinner, la sfida di Zverev dopo Wimbledon: “Posso batterlo”

(Adnkronos) –

Alexander Zverev lancia la sfida a Jannik Sinner. Il tennista tedesco è stato battuto in quattro set nella finale di Wimbledon 2026 dall’azzurro, che ha così conquistato il suo secondo titolo consecutivo nello Slam di Londra dopo il trionfo del 2025, quando riuscì a battere Carlos Alcaraz.

Nonostante la sconfitta però, Zverev, salito al secondo posto del ranking Atp sorpassando lo spagnolo, ai box per infortunio, ha acquisito maggiore fiducia e consapevolezza, dicendosi convinto di riuscire a battere quelli che negli ultimi anni sono stati i dominatori del tennis mondiale: “Penso che Sinner sia ancora il miglior giocatore al mondo”, ha detto il tedesco in conferenza stampa, “credo che ci siano solo 2 giocatori, forse 3 con Djokovic, bisogna dare a Novak quel credito, che che possono sfidarlo”, ha detto parlando quindi di se stesso e di Alcaraz.

“Tutti noi dobbiamo lavorare per quell’obiettivo”, ha continuato Zverev, “penso di averlo messo in difficoltà oggi, anche se non abbastanza, visto che sono ancora seduto qui come il perdente della finale. Ma continuerò a farlo, ci sono ancora tanti grandi tornei dietro l’angolo”.

Sinner era certo di conservare la vetta del ranking Atp anche in caso di sconfitta in finale, visto che ciò che poteva cambiare era soltanto il margine sul secondo posto. L’azzurro arrivava alla sfida con Zverev con 12.750 punti e vincendo il titolo è salito a quota 13.450, riuscendo quindi a difendere i 2000 punti conquistati grazie alla vittoria dello scorso anno. Dopo il successo in semifinale contro Fery, Zverev, come detto, è riuscito a superare Alcaraz (fermo per un problema al polso) portandosi a 8.480 punti e tornando al secondo posto nel ranking. Il distacco con Sinner, nonostante la prima finale a Londra della carriera, rimane abissale: 4.970 punti.