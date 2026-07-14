Cinema, studenti di Iliadship a Cinecittà con l’attrice Irene Maiorino

Roma, 14 lug. (askanews) – Il cinema non è solo intrattenimento: è un modo per raccontare il mondo e immaginare nuove prospettive. Questo uno dei temi al centro dell’incontro che ha riunito, negli storici Studios di Cinecittà, l’attrice Irene Maiorino, alias la dottoressa Susy Penna in “I bastardi di Pizzofalcone” o Lila de “L’Amica Geniale”, e i partecipanti di iliadship, il progetto di iliad dedicato agli universitari. Una giornata dedicata alla scoperta dei linguaggi del cinema, delle professioni che lo rendono possibile e delle storie che continuano a trasformare il modo in cui interpretiamo il presente.

Ad ospitare l’incontro Cinecittà, luogo simbolo della storia del cinema italiano e internazionale, dove memoria, creatività e innovazione convivono da quasi novant’anni – che gli Studi compiranno il prossimo anno guardando sempre al futuro e alle possibilità, specie per i più giovani. Qui i partecipanti hanno visitato “Cinecittà si Mostra”, il percorso espositivo permanente che accompagna il pubblico attraverso set, costumi, scenografie, oggetti di scena e installazioni interattive, raccontando il lavoro delle professionalità che danno vita alle produzioni cinematografiche.

A seguire il talk “Davanti e dietro lo schermo: il lavoro di recitazione nel costruire nuovi mondi” con Irene Maiorino, tra le interpreti più apprezzate del panorama italiano, protagonista de “L’Amica Geniale” e “Quasi Grazia”, film sulla vita del Premio Nobel Grazia Deledda. Intervistata da Emanuele Bigi e in dialogo con i giovani universitari, Maiorino ha portato gli studenti dentro il mondo della recitazione, raccontando il percorso che accompagna la nascita di un personaggio, il lavoro sul set e il rapporto tra creatività e tecnologia, alla luce della diffusione dell’intelligenza artificiale. Un momento di confronto che ha mostrato come cinema e serie continuino a cambiare, aprendosi a nuovi modi di raccontare emozioni, idee e il tempo in cui viviamo.

L’incontro si inserisce nella Reunion annuale di iliadship, il progetto con cui iliad sostiene gli universitari in Italia con borse di studio, mentorship, formazione ed esperienze di crescita e ispirazione. In questo contesto, l’incontro con Cinecittà e il mondo del cinema ha permesso agli studenti di toccare con mano come tradizione e innovazione, cultura e tecnologia possano unirsi e generare nuovi linguaggi e forme di racconto.