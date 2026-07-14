Decimo “Ocean Film Festival World Tour Italia”, al via il 14 ottobre

Roma, 14 lug. (askanews) – Nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, Ocean Film Festival World Tour Italia è l’edizione italiana dell’Ocean Film Festival Australia, il festival internazionale che seleziona e porta sul grande schermo i migliori corto e mediometraggi dedicati all’oceano, agli sport acquatici, all’esplorazione e alla conservazione marina. In dieci anni è diventato un appuntamento atteso da migliaia di spettatori, affermandosi come il principale tour cinematografico italiano interamente dedicato alla cultura del mare e dell’oceano, agli sport acquatici e al rapporto tra uomo e natura.

Dal 14 ottobre a metà novembre il festival celebrerà la sua decima edizione attraversando il Paese con 22 appuntamenti nei principali cinema e teatri italiani. Ad inaugurare la manifestazione sarà il pre-evento di Milano, in programma mercoledì 14 ottobre al Teatro Carcano, prima dell’inizio dello spettacolo, con un ospite d’eccezione: Alex Bellini, esploratore, divulgatore ambientale e autore, che presenterà il suo nuovo libro in un incontro dedicato alle grandi sfide ambientali e al rapporto tra uomo e natura.

L’edizione 2026 segna un’ulteriore crescita del festival, che amplia la propria presenza sul territorio nazionale con due nuove città: Rovereto, per la prima volta nel circuito del tour, e Catanzaro, prima tappa in Calabria. Un’espansione che conferma la volontà di rendere il festival sempre più capillare, attraversando l’Italia da nord a sud e da est a ovest, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio di appassionati di mare, outdoor, viaggi e sostenibilità.

Anche per questa decima edizione il programma proporrà una selezione internazionale di corto e mediometraggi dedicati alle grandi avventure del mare. Dalle spedizioni in Antartide alle foreste di kelp, dalla biodiversità marina alla tutela degli oceani, passando per vela, surf, ricerca scientifica e straordinari incontri con la fauna selvatica, i film racconteranno alcune delle storie più affascinanti e attuali del nostro pianeta attraverso immagini spettacolari e protagonisti d’eccezione.

Nel corso degli anni Ocean Film Festival World Tour Italia ha sviluppato importanti collaborazioni con realtà impegnate nella tutela degli ecosistemi marini, tra cui One Ocean Foundation, Fondazione Centro Velico Caprera, Water Defenders Alliance powered by LifeGate, Marevivo e Sea Shepherd, promuovendo iniziative concrete di sensibilizzazione e conservation che coinvolgono direttamente il pubblico del festival. A conferma del proprio impegno nella promozione della cultura dell’oceano, OCEAN Film Festival World Tour Italia è membro del Comitato Nazionale del Decennio del Mare, su invito della Commissione Oceanografica Italiana presso il CNR, e ha ricevuto l’endorsement della UNESCO Ocean Decade.