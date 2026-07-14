Laura Pausini alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026

Milano, 14 lug. (askanews) – Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d’inizio del match finale.

Laura Pausini e Robbie Williams, di nuovo insieme, questa volta con Nicole Scherzinger, canteranno il loro brano Desire, inno ufficiale di FIFA che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo.

Il brano Desire, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura e pubblicato nel 2025, ha accompagnato i giocatori al loro ingresso in campo nel torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno e lo stesso è avvenuto quest’anno, per tutte le partite che si sono svolte tra Messico, Canada e Stati Uniti per il Campionato Mondiale FIFA 2026.

“Ogni volta che ho l’opportunità di unire musica e sport – ha commentato Laura Pausini – mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione. Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un’altra esperienza indimenticabile, e sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono”.

Laura Pausini torna negli Stati Uniti, proprio a New York, dove poco più di un mese fa aveva chiuso la leg latina e americana del suo World tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out.

Il World tour prenderà nuovamente il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.

Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Buble´, Gloria Estefan, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Johnny Hallyday, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz e Celine Dion.