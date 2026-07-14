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Milan, Modric vicino al rinnovo per un altro anno

| 14 Luglio 2026 22:02 | 0 commenti

Milan, Modric vicino al rinnovo per un altro anno

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’esperienza in rossonero di Luka Modric è destinata a proseguire per un altro anno. Secondo quanto riporta Sky Sport il quarantenne centrocampista croato è vicino alla conferma in rossonero. Il club di Gerry Cardinale ha continuato a corteggiare l’ex pallone d’oro dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio e le chance di vederlo ancora in Italia aumentano giorno dopo giorno. Manca solo l’ultima conferma definitiva del centrocampista, che poi raggiungerebbe i compagni direttamente in Australia il 26 luglio. 

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