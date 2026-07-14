Mondiali, Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise protagonisti della cerimonia di chiusura

(Adnkronos) –

Il Mondiale di calcio 2026 volge al termine. Tra pochi giorni, il più grande evento sportivo della storia giungerà all’atto conclusivo e per dare il tocco finale a questa indimenticabile avventura che le 48 squadre partecipanti hanno vissuto nei tre paesi ospitanti e nelle 16 città ospitanti, domenica 19 luglio si terrà la cerimonia di chiusura in vista della finale che si terrà al New York Stadium New Jersey. L’evento riunirà alcune delle figure più importanti del mondo della musica e dell’intrattenimento come Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed, che si esiberanno alla cerimonia, oltre a Tom Cruise, e gli artisti e ospiti speciali che saranno annunciati nei prossimi giorni. Jennifer Hudson e Tony, eseguiranno una versione speciale dell’inno nazionale statunitense nei momenti precedenti l’inizio della finale. La performance di uno degli artisti più acclamati al mondo sarà lo sfondo, l’antipasto perfetto per la partita di calcio più importante del pianeta e uno dei momenti più attesi della competizione.

La cerimonia di chiusura, prodotta in collaborazione con Balich Wonder Studio, metterà in luce la passione, l’emozione e il carattere globale che hanno definito la 23/a edizione della Coppa del Mondo Fifa. “La cerimonia di chiusura susciterà la stessa emozione con cui il mondo è stato accolto durante le cerimonie di apertura in Canada, Messico e Stati Uniti, e chiuderà il cerchio per la Coppa del Mondo 2026. L’evento unirà musica, cultura e calcio, e porterà alla tanto attesa partita in cui sarà proclamato il campione di questa storica competizione”, ha dichiarato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo Fifa 2026. La cerimonia di chiusura inizierà alle 13:30 (ora locale), cioè 90 minuti prima dell’inizio della finale.