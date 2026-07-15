A Waerenskjold l’undicesima tappa del Tour de France, Pogacar sempre in giallo

NEVERS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Colpo a sorpresa di Søren Waerenskjold, che beffa tutti e si impone nella volata dell’undicesima tappa del Tour de France 2026, la Vichy – Nevers di 161,3 km. Il norvegese della Uno-X Mobility approfitta dell’indecisione dei grandi favoriti della vigilia per conquistare la sua prima vittoria alla Grande Boucle. Completano il podio di giornata l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) e il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech); sesto posto per Biniam Girmay (NSN Cycling Team), che resta in corsa per la maglia verde detenuta da Mads Pedersen (Lidl-Trek). Giornata di ordinaria amministrazione per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che si tiene stretta la sua maglia gialla. Tentativo di fuga vano per Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Mathis Le Berre (TotalEnergies), Nelson Oliveira (Movistar), che vengono ripresi ai -6 km. Domani andrà in scena la dodicesima tappa, la Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône di 179,1 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Søren Wærenskjold NOR (Uno – X – Mobility) 3h10’06”

2. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) s.t.

4. Milan Fretin BEL s.t.

5. Huub Artz NED s.t.

6. Biniam Girmay ERI s.t.

7. Anthony Turgis FRA s.t.

8. Clement Russo FRA s.t.

9. Fernando Gaviria COL s.t.

10. Pascal Ackermann GER s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 39h25’08”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +3’36”

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’06”

4. Juan Ayuso ESP +4’22”

5. Paul Seixas FRA +4’35”

6. Florian Lipowitz GER +4’44”

7. Isaac Del Toro MEX +5’08”

8. Mattias Skjelmose DEN +5’45”

9. Lenny Martinez FRA +6’34”

10. Tom Pidcock GBR 11’49”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 317 punti

2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 272

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 255

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 42 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 27

3. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 19

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 39h29’30”

2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +13″

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +46″

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).