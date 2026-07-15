L.elettorale, in aula Camera maggioranza divisa su emendamento Ziello

Roma, 15 lug. (askanews) – Maggioranza divisa in aula alla Camera sulla votazione dell’emendamento Ziello (Futuro Nazionale con Vannacci) che chiedeva l’introduzione delle preferenze. La proposta di modifica, su cui governo e maggioranza si sono rimessi all’aula, è stata bocciata a voto segreto con 233 no e 139 sì. Tra i voti a favore quelli di Fratelli d’Italia che in aula ha dato indicazione di votare a favore.

“C’era Fdi che diceva positivo alzando il pollice e Fi che lo abbassava. Ma ci rendiamo conto di quello che è successo o facciamo i sonnanbuli?”, ha detto Luana Zanella (Avs) intervenendo in aula. Mentre lo stesso Ziello ha svelato che anche la Lega ha dato indicazione di votare contro.

“Noi ci siamo espressi con coerenza a differenza vostra. Abbiamo

sempre dimostrato che quando un provvedimento è premiale per gli italiani Fdi lo vota al di là di chi lo presenta”, ha detto il deputato Fdi Gianluca Vinci.