L.elettorale, Schlein: si è aperta crisi, vadano a casa

Roma, 15 lug. (askanews) – Il voto di ieri sulla legge elettorale non è un semplice incidente di percorso, secondo Elly Schlein. La leader Pd, parlando a ‘In onda’ su La7 ha spiegato: “Si è aperta una crisi di governo ieri perché non era un emendamento qualunque, era un emendamento fortemente voluto dalla presidente del Consiglio, presentato dal suo partito, su cui addirittura il governo in aula si è rimesso ai pareri dei relatori”.

“Quindi – ha insistito la Schlein – è stata una sfiducia vera nei confronti di Giorgia Meloni, la quale si è limitata sui social a dire che serve una riflessione. Ma si dovrebbero fermare su questa legge elettorale, e si dovrebbero fermare andando a casa e consentendo agli elettori di esprimersi per tornare finalmente ad avere un governo che si occupi dei problemi delle persone, non solo dei propri come sta facendo questo governo”.