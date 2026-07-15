Mps, Messina (Intesa): riteniamo che prezzo Opas sia il massimo possibile

Roma, 15 lug. (askanews) – “Riteniamo che il prezzo offerto sia il massimo possibile: se guardate i livelli di price earning oggi di Mps è in linea con quelli di Morgan Stanley e Goldman Sachs nel mondo, non c’è un’altra banca che oggi ha un price earning così alto”. Lo ha dichiarato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato a margine dell’assemblea annuale dell’Abi. “La nostra offerta si rivolge agli azionisti – ha spiegato -, il management, il cda di Montepaschi di Siena farà le sue valutazioni, ovviamente con grande rispetto, ma noi parliamo con gli azionisti, questo è per noi fondamentale”.

“Noi abbiamo fatto la nostra offerta – ha concluso -, l’offerta di mercato è trasparente, punta a rafforzare non soltanto il nostro gruppo, ma anche il sistema bancario nazionale e a posizionare correttamente l’Italia anche in Europa, salvaguardando degli asset strategici come possono essere la partecipazione in Generali e quella che è Mediobanca e la componente Montepaschi di Siena”.