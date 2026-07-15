Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: “Scelta doverosa”

(Adnkronos) –

Roberta Bruzzone lascia ‘Quarto Grado’ per dedicarsi ai nuovi progetti in Rai, dove sarà impegnata sempre più come conduttrice. Ad annunciare l’addio al programma di Rete 4 è stata la stessa criminologa e psicologa forense con un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha escluso qualsiasi attrito con la trasmissione e ha ribadito la propria stima nei confronti della squadra guidata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

“Amici, visto il grande affetto e i tantissimi messaggi che ho ricevuto, desidero chiarire un aspetto”, scrive Bruzzone, spiegando di nutrire “la massima stima nei confronti di ‘Quarto Grado’, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante”.

La criminologa motiva la decisione con il nuovo percorso professionale intrapreso nel servizio pubblico. “Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa. I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile: dedicare la mia energia principalmente ai progetti che mi appartengono e al percorso professionale che sto costruendo all’interno del servizio pubblico”.

Bruzzone conclude il messaggio con un saluto alla trasmissione Mediaset: “A Quarto Grado e a tutto il suo straordinario staff auguro di continuare con lo stesso rigore e la stessa qualità che hanno sempre contraddistinto il loro lavoro. Da parte mia resteranno immutati la stima, il rispetto e la gratitudine per un’esperienza professionale che ha rappresentato una tappa importante del mio cammino”.

L’uscita da Quarto Grado arriva mentre per Bruzzone si apre una nuova fase professionale in Rai. Nei palinsesti della prossima stagione di Rai2 è prevista infatti la conduzione di ‘Dentro la truffa’, format dedicato ai meccanismi delle frodi e della manipolazione psicologica, oltre al ritorno di ‘Nella mente di Narciso’, programma ideato e condotto dalla stessa criminologa.