SpaceX scende per la prima volta sotto il prezzo di collocamento

New York, 15 lug. (askanews) – Per la prima volta il titolo di SpaceX è sceso sotto i 135 dollari del prezzo di collocamento. E’ la dimostrazione di come l’inclusione nel Nasdaq 100 non abbia sostenuto il titolo. Già la settimana scorsa l’azione della società spaziale di Elon Musk aveva rotto al ribasso i 150 dollari a cui aveva iniziato gli scambi il 12 giugno scorso.

Dal giorno del debutto al Nasdaq, il gruppo ha perso 800 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il record intraday messo a segno dal titolo a metà giugno era pari a 225 dollari, cosa che aveva spinto SpaceX a valere più di Amazon nei giorni successivi alla quotazione con cui aveva raccolto 86 miliardi di dollari e visto la sua valutazione superare i 2.000 miliardi.

Oggi ha toccato un minimo intraday di 132,15 dollari.Gli analisti che hanno iniziato a occuparsi del titolo sono in generale ottimisti. Morgan Stanley ha un obiettivo di prezzo a 12 mesi a 300 dollari. Quello di JPM entro fine 2027 è a 225 dollari. Per Morningstar invece SpaceX vale solo 63 dollari.Resta da vedere se – in occasione della prima trimestrale da società quotata, in arrivo ad agosto – gli insider venderanno titoli con lo scadere del cosiddetto lock-up. Altri titoli potranno essere venduti nelle settimane e mesi successivi. Musk e altri grandi investitori invece non possono vendere nei 366 giorni successivi alla IPO.