Tennis, Sinner, controlli ok al J Medical

Roma, 15 lug. (askanews) – Una tappa veloce prima di concedersi qualche giorno di riposo. Jannik Sinner è passato dal J Medical di Torino per un controllo programmato dopo il trionfo a Wimbledon. Nessun allarme e nessun nuovo problema fisico per il numero uno del mondo, reduce dalle due intense settimane londinesi che lo hanno portato alla conquista del titolo ai Championships.

La visita ha confermato le buone condizioni dell’azzurro, che ora potrà dedicarsi a qualche giorno di vacanza prima di tornare a preparare la seconda parte della stagione. La destinazione più probabile è la Sardegna, dove Sinner aveva già trascorso alcuni giorni di relax prima di Wimbledon.

Il check-up è servito a fare il punto dopo uno Slam affrontato ad altissima intensità e gestito con grande attenzione anche dal punto di vista medico. Durante il torneo, infatti, oltre alle normali difficoltà di un appuntamento di due settimane, Sinner e il suo staff hanno dovuto affrontare anche temperature insolitamente elevate per gli standard britannici.

Il caldo ha reso fondamentale il monitoraggio costante dell’idratazione, del recupero e dei carichi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre lo stress fisico e permettere al giocatore di mantenere il massimo rendimento. La risposta del corpo è stata positiva: partita dopo partita Sinner ha aumentato il livello della sua condizione fino alla vittoria finale, dimostrando una straordinaria solidità atletica e mentale.

Il controllo al J Medical ha quindi confermato che gli sforzi sostenuti sull’erba londinese non hanno lasciato conseguenze e che le strategie adottate durante il torneo hanno funzionato.

Ora per il campione altoatesino è il momento del recupero. Qualche giorno lontano dai campi per ricaricare energie fisiche e mentali, prima di affrontare la stagione sul cemento americano. All’orizzonte ci sono i Masters 1000 e soprattutto lo US Open, appuntamenti nei quali Sinner dovrà ancora una volta fare i conti con condizioni climatiche impegnative. La cura dei dettagli, già decisiva a Wimbledon, sarà una delle sue armi principali.