Aio Palermo lancia “Dentisti d’agosto”, iniziativa per sopperire alla chiusura estiva degli studi dentistici

PALERMO (ITALPRESS) – Uno strumento efficace e tempestivo per fronteggiare emergenze odontoiatriche in un periodo in cui gli studi sono per gran parte chiusi per le ferie estive: si chiama Dentisti d’agosto ed è l’iniziativa lanciata per il prossimo mese dall’Associazione italiana odontoiatri (Aio) Palermo, con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un riferimento concreto e di prossimità in caso di urgenze o di cure non rinviabili. Il progetto, illustrato questa mattina nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo a Villa Magnisi, è stato realizzato in partnership con l’Ordine dei Farmacisti di Palermo e Federalberghi Palermo.

A illustrarne il funzionamento è Giuseppe Gariffo, presidente di Aio Palermo e segretario provinciale della Commissione albo odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici: “Dentisti d’agosto è un’iniziativa a tutela della salute della collettività, dei cittadini e dei turisti che visiteranno Palermo ad agosto, laddove per scelta o per necessità si trovino a fronteggiare urgenze odontoiatriche in un mese in cui è difficile trovare una struttura odontoiatrica aperta: abbiamo trovato una forte sensibilità nelle istituzioni e una partnership importante nell’Ordine dei Farmacisti di Palermo e in Federalberghi Palermo. Sappiamo bene che il primo fronte cui ci si rivolge in casi di urgenza, soprattutto dopo il Covid, è la farmacia: i farmacisti possono indirizzare i pazienti verso la struttura aperta più vicina e lo stesso vale per gli alberghi, primo punto di contatto per i turisti che si trovano lontano da casa e devono chiedere informazioni o aiuto in caso di necessità estetiche o funzionali. La campagna pare l’1 agosto e durerà per tutto il mese: sarà possibile reperire nelle farmacie e nelle strutture ricettive locandine e volantini contenenti il Qr Code che permetterà di vedere in tempo reale qual è l’odontoiatra più vicino in grado di rispondere al bisogno del paziente”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato evidenzia come “avere mal di denti nei mesi estivi è un problema, i medici non si trovano e gli odontoiatri nemmeno: quest’iniziativa va incontro alla salute dei cittadini. A qualcuno sicuramente sarà capitato di sentire un mal di denti la sera del 14 agosto: in questo modo lo può anche arginare”.

Emanuele Siagura, consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo, definisce l’iniziativa “lodevole e arguta, perché nei casi di emergenza sorgono davvero difficoltà e questo è un modo per favorire l’accesso alle cure, non solo alla popolazione ma anche a tutti quei turisti che oggi popolano la città e si rivolgono quotidianamente alle farmacie per fronteggiare le loro difficoltà”.

Anche la presidente di Federalberghi Palermo Rosa Di Stefano plaude al progetto: “Non potevamo non essere partner di un modo di prendersi cura del turista che va al di fuori dei classici canoni di accoglienza: significa prendersi cura del cliente e comunicare un servizio che viene erogato in totale privacy, con un’ottima copertura di assistenza sanitaria; il tutto in un mese come agosto, dove ci sono simili problemi e questo è un problema abbastanza comune. Noi daremo un contributo in termini di comunicazione interna: in tutte le strutture ricettive della città ci sarà materiale informativo che verrà diffuso sia al momento del check-in sia in fase di prenotazione online: siamo presenti in questo nuovo modo di raccontare il turismo della nostra città prendendosi cura dei propri ospiti”. All’appuntamento ha preso parte anche Mario Marrone, consigliere nazionale Fnomceo e presidente della Commissione albo odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Palermo.

– foto xd8/Italpress –

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