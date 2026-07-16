Bad Bunny sta per conquistare Milano, cresce l’attesa dei fan

Milano, 16 lug. (askanews) – Cresce l’attesa dei fan, mancano poche ora all’arrivo di Bad Bunny a Milano. L’icona globale della musica latina e tra gli artisti più influenti del panorama musicale mondiale, sarà in Italia con due appuntamenti, entrambi sold out, del DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR.

La superstar multiplatino, salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano venerdì 17 e sabato 18 luglio per due serate che si preannunciano memorabili. Con un totale di 157.000 biglietti venduti in meno di 4 ore i due concerti milanesi si confermano infatti tra gli eventi live più attesi dell’anno.

Con il DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR, Bad Bunny porterà a Milano il suono e l’identità di Porto Rico, trasformando l’Ippodromo Snai La Maura in un grande palcoscenico dedicato alla musica latina e alla cultura portoricana. Uno show energico, capace di unire migliaia di fan in un’atmosfera di festa collettiva, dove la musica diventa uno strumento di celebrazione, condivisione e orgoglio culturale.

Sul palco, Bad Bunny porterà i brani che lo hanno consacrato come una delle più grandi star della musica mondiale, insieme alle tracce del suo ultimo album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, uscito nel 2025. Il progetto, ad ora, ha raggiunto nel mondo 19,2 miliardi di stream complessivi ed è stato certificato 4X platino in Italia. La scaletta includerà le hit contenute nell’album, tra cui “DtMF” (2X platino), “NUEVAYoL” (1X platino), “BAILE INoLVIDABLE” (1X Platino), “VOY A LLeVARTE PA PR” (1X oro), “EoO” (1X oro) e “CAFé CON RON” (1X oro).

Radio 105 è radio partner ufficiale dei live.

Orari show day

14:30 – Early Entry

15:00 – Apertura porte

19:00 – Chuwi

20:00 – Bad Bunny

Bad Bunny, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, è l’artista del momento, ha scalato tutte le classifiche, vinto sei GRAMMY® ed è una delle figure più influenti della musica e della cultura globale contemporanea. La sua capacità di abbattere barriere linguistiche, ridefinire i confini dei generi musicali e sfidare le convenzioni culturali lo ha trasformato in un’icona mondiale. Artista più ascoltato al mondo su Spotify per tre anni consecutivi (2020-2022), Bad Bunny ha stabilito alcuni dei più importanti record della musica dal vivo, tra cui il primato di tournée con il maggior incasso annuale, grazie a oltre 435 milioni di dollari generati in un singolo anno e più di 2,4 milioni di biglietti venduti durante 81 spettacoli nel 2022. Il suo “Most Wanted Tour” del 2024 è stato accolto come uno degli spettacoli più innovativi della sua generazione, battendo il record di incassi del Barclays Center precedentemente detenuto da Jay-Z con 12 concerti sold out. Nel corso della sua carriera, Bad Bunny ha continuato a scrivere la storia della musica internazionale. Il suo album “Un Verano Sin Ti” è diventato il primo progetto interamente in lingua spagnola nominato per l’Album dell’Anno ai GRAMMY® Awards ed è tuttora uno degli album più ascoltati nella storia di Spotify. Nel 2025 ha pubblicato “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un album che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di innovatore culturale. Il progetto ha raggiunto il primo posto della Billboard 200, diventando il suo settimo album nella Top 10 della classifica statunitense e il suo nono numero uno nella classifica Top Latin Albums. L’album ha inoltre segnato un momento storico ai GRAMMY® Awards, conquistando il premio per l’Album dell’Anno: è il primo album interamente in spagnolo nella storia della categoria a ottenere questo riconoscimento. In seguito al successo dell’album, Bad Bunny ha annunciato la storica residenza “NO ME QUIERO IR DE AQUÍ” presso il Coliseo de Puerto Rico, un omaggio alle sue radici portoricane e alla cultura della sua isola. La serie di concerti, inizialmente prevista per 21 date, è stata ampliata fino a 30 spettacoli a causa della straordinaria richiesta, con centinaia di migliaia di biglietti esauriti in tempi record. Oltre alla musica, Bad Bunny ha ampliato la propria influenza nel cinema, nella moda e nella cultura pop internazionale. È diventato il primo artista di lingua spagnola a ricoprire il doppio ruolo di conduttore e ospite musicale del “Saturday Night Live”, partecipando anche allo speciale per il 50° anniversario dello storico programma, contribuendo alla crescente normalizzazione della lingua spagnola nella cultura mainstream statunitense. La sua influenza globale ha raggiunto un nuovo apice con la partecipazione a febbraio 2026 al Super Bowl LX Halftime Show, una performance celebrata come uno degli eventi musicali più rilevanti degli ultimi anni e riconosciuta con numerose nomination agli Emmy Awards.