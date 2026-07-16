Hormuz, Tajani: serve cessate il fuoco per la libera navigazione

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) – “E’ una situazione complicata, speriamo si possa sbloccare il prima possibile: l’Italia sta facendo tutto ciò che è in suo potere per allentare e rendere meno complicata la situazione in Medio Oriente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento a Jolanda di Savoia (Ferrara).”Esprimo tutta la mia solidarietà ai Paesi del Golfo, che sono attaccati pur non essendo parte del contenzioso tra americani e iraniani. Speriamo di arrivare di nuovo a un cessate il fuoco che garantisca la libera circolazione marittima in quella parte di Medio Oriente”, ha aggiunto.Sul Libano, ha proseguito Tajani, “la situazione sta lentamente migliorando: siamo molto soddisfatti per gli incontri di Roma tra le delegazioni libanese e israeliana, si sono compiuti passi in avanti e all’inizio di agosto ci sarà una nuova tornata di colloqui a Roma”.