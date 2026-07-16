“Ink” di Danny Boyle aprirà l’83esima Mostra del Cinema di Venezia

Roma, 16 lug. (askanews) – La Biennale di Venezia ha annunciato che “Ink”, diretto dal regista premio Oscar e premio BAFTA Danny Boyle (28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire), scritto dal drammaturgo e sceneggiatore vincitore di diversi premi Olivier James Graham (Dear England, Sherwood, Brexit), interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, è il film d’apertura, in prima mondiale in concorso, dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.

“Ink” sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura di Venezia83.

D”Sono stato alla Biennale molte volte, ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema – ha detto Boyle – è un onore immenso essere in una città così ricca d’arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film, Ink. Il 1969, l’anno in cui siamo sbarcati sulla Luna per la prima volta, è l’anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un quotidiano destinato a cambiare il mondo ancora di più. Molto prima di Fox News, del clickbait e di Truth Social, decenni prima di Twitter, Facebook, Google e OnlyFans, questi due uomini crearono un nuovo tabloid che, contro ogni previsione, divenne il quotidiano più venduto al mondo. Sfacciato, irriverente, audace: lo spumeggiante Sun ha sfidato l’establishment e ha rifondato il nostro mondo per l’era moderna. Una sceneggiatura di James Graham che mi sono sentito in dovere e privilegiato di dirigere”.

“Un regista premio Oscar, un autore tra i maggiori della scena teatrale londinese e tre attori tra i più apprezzati del cinema inglese contemporaneo, sono le credenziali del film di Danny Boyle – ha dichiarato Alberto Barbera – impreziosito dall’interpretazione di Jack O’Connel, Guy Pierce, e Claire Foy, che lo sceneggiatore James Graham ha tratto dalla propria pièce omonima. È la ricostruzione dell’acquisto del quotidiano The Sun da parte dell’editore Rupert Murdoch che ne affidò la direzione allo spregiudicato Larry Lamb, sino a farne il più venduto tabloid scandalistico inglese, a spese del rivale The Mirror. Ringrazio StudioCanal, Media Res e House Productions per averci concesso l’onore di aprire la Mostra del Cinema di Venezia con un film così atteso”.

Ink è un film prodotto da STUDIOCANAL, MEDIA RES e House Productions.

Jack O’Connell (Il ribelle – Starred Up, ’71, Back To Black, I peccatori), Guy Pearce (Memento, The Brutalist, L.A. Confidential) e Claire Foy (The Crown, Estranei, Il visionario mondo di Louis Wain) sono i protagonisti di Ink, un viaggio cinematografico travolgente che racconta di un gruppo di visionari e anticonformisti con un’idea per un nuovo tipo di informazione, capace di dare alla gente ciò che vuole, e che avrebbe cambiato per sempre il volto del mondo in cui viviamo oggi.

O’Connell interpreta Larry Lamb, il direttore di THE SUN, mentre Pearce veste i panni di Rupert Murdoch. Claire Foy è Jules Davies.

Danny Boyle produce il film insieme a Tessa Ross (Conclave, The Warrior: The Iron Claw, La zona d’interesse) e Michael Ellenberg (The Morning Show, Pachinko – La moglie coreana). Ink segna la riunione tra Boyle e Ross dopo la loro collaborazione per The Millionaire. Anche Tracey Seaward (I due Papi, Philomena, Pistol) figura tra i produttori. Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin (di STUDIOCANAL), Tonia Davis, Zoe Edwards, James Graham, Sudie Smyth (di STUDIOCANAL) sono Produttori esecutivi.

MEDIA RES ha opzionato i diritti dell’omonima opera teatrale di James Graham diretta da Rupert Goold.

STUDIOCANAL ha interamente finanziato il film. STUDIOCANAL distribuirà INK nelle sale nei propri territori di competenza: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Benelux, Australia e Nuova Zelanda. INK sarà distribuito in Italia nelle sale da Lucky Red.

Alwin H. Küchler (Steve Jobs) è il direttore della fotografia, Gareth Pugh & Carson McColl (28 anni dopo) sono lo scenografo e il costumista, Fin Oates (How to Have Sex, Warfare – Tempo di guerra) è il montatore, il casting è stato curato da Gail Stevens & Rebecca Farhall (28 anni dopo), mentre le musiche sono di Daniel Pemberton.