(Adnkronos) –

Le Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. Lo annuncia la Federtennis (Fitp) sui suoi canali ufficiali. “Le Nitto Atp Finals a Torino rappresentano una storia di successo costruita nel tempo attraverso visione, professionalità, impegno e risultati concreti. Questa storia, che ha saputo consolidarsi e crescere anno dopo anno, oggi si prepara ad aprire una nuova fase del proprio percorso.La celebrazione di un cammino ricco di successi, le sfide che attendono la prossima edizione del torneo e un annuncio destinato a entrare nella storia dello sport italiano si fondono in un’unica, straordinaria notizia: le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. La Federazione Italiana Tennis e Padel conferma, infatti, che il capoluogo piemontese continuerà a ospitare il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo, confermandosi una delle grandi capitali internazionali del tennis.”.

“Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto Atp Finals -ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi-. Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l’intero Paese”.

“Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un’esperienza per i fan di livello mondiale -ha affermato Andrea Gaudenzi, il presidente dell’Atp-. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto Atp Finals, contribuendo a portare l’evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di Fitp, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell’evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”.