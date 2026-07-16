Piano Mattei, la prima BFuture Farm di Bf Spa nasce in Congo

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) – A Jolanda di Savoia, nel Ferrarese, Bonifiche Ferraresi ha presentato i risultati della prima BFuture Farm in Repubblica del Congo. Un anno di lavoro nel villaggio di Malolo, regione di Niari, per replicare in Africa il modello agroindustriale italiano: dalle sementi al prodotto finito, tutto nel quadro del Piano Mattei. “E’ un obiettivo importante quello di oggi – spiega Federico Vecchioni amministratore delegato di BF International – che dà il via alle 20 model farm che BF realizzerà in più continenti, di cui le prime saranno tutte all’interno del continente africano”.I numeri di un cantiere partito da pochi mesi: 6.000 ettari già recuperati, oltre mille in produzione; circa 450 lavoratori e 50 macchine agricole. Venti chilometri di strade, trenta di linea elettrica, i primi punti d’acqua per le comunità. In arrivo scuole, un centro per la salute e una casa parto. “Oggi – ricorda Henri Okemba, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Congo in Italia – l’Italia è diventata il secondo partner bilaterale del Congo, in due anni”.Il progetto nasce da un partenariato pubblico-privato: accanto a Bf International ci sono Ciheam Bari, la Farnesina, Sace e Simest. Diecimila ettari in concessione, altri ventimila già individuati. Un modello che l’Italia rivendica come non predatorio. . “E’ un diritto di ogni persona non emigrare – spiega il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani – quindi facendo crescere l’economia di questi Paesi garantiamo loro anche la possibilità di rimanere vicino alle loro famiglie, vicino ai luoghi dove sono nati”.