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Roggero, Tajani: aderisco alla richiesta di grazia per lui

| 16 Luglio 2026 16:34 | 0 commenti

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Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) – “Aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti di centrodestra e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di chiedere la grazia per Mario Roggero”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento a Jolanda di Savoia (Ferrara), riferendosi al gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori.”E’ un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni ed è intervenuto per difendere la propria famiglia: credo che meriti il perdono da parte della società – ha aggiunto il vicepremier -. Poi sarà il presidente della Repubblica a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo”.

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