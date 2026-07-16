Stellantis, immatricolazioni Europa I sem +3,8%, prima in Italia (+4,5)

Roma, 16 lug. (askanews) – Stellantis ha chiuso la prima metà dell’anno con un aumento del 3,8% delle immatricolazioni in Europa (EU30) a quota 1 milione 370 mila veicoli. Con un comunicato, il gruppo rivendica di essere al primo posto sul mercato dell’Italia con un aumento delle vendite del 4,5% e di detenervi cinque tra i sei modelli più venduti, tra cui primeggia la Fiat Pandina.

“Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo confermato lo slancio positivo che è stato avviato da Stellantis sul finire dello scorso anno”, ha commentato Emanuele Cappellano, a capo dell’area dell’Europa allargata per Stellantis. “In linea con gli obiettivi del nostro piano strategico FaSTLAne 2030, abbiamo consolidato la nostra leadership nei segmenti A e B tra i mercati dell’Ue30, dove le nostre immatricolazioni sono aumentate di 67.000 unità su base annuale, aumentando di 93.000 unità quando si includono le vendite di Leapmotor”.

“Analogamente – ha aggiunto il manager – l’insieme di Stellantis Pro One family resta saldamente in cima al podio nel mercato altamente competitivo dei veicoli commerciali”.