Stellantis, nel primo semestre vendite nell’Ue30 a +3.8% sul 2025

ROMA (ITALPRESS) – La prima metà del 2026 si chiude in crescita per il mercato europeo dell’auto e anche Stellantis incrementa le vendite con una crescita rispetto al 2025. Nella prima metà del 2026, infatti, Stellantis ha immatricolato 1.370.000 veicoli, con una cescita del 3,8% rispetto 2025, guadagnando una quota di mercato del 16,7%. Includendo i risultati di Leapmotor, l’aumento dei volumi sale al 7,3%, mentre la quota mercato cresce al 17,4% (+0,3 pp vs. 2025). Come sottolinea Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe: “Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo confermato il trend positivo già evidenziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Sulla scorta del nostro piano strategico FaSTLAne 2030, abbiamo consolidato la nostra leadership nei segmenti A e B del mercato europeo, dove le nostre immatricolazioni sono cresciute di 67.000 unità rispetto allo scorso anno e fino a 93.000 se includiamo le vendite Leapmotor. Analogamente Stellantis Pro One ha confermato la propria leadership nel competitivo mercato dei Veicoli Commerciali”.

Stellantis con Leapmotor è l’unico OEM tra i primi otto che incrementa la propria quota mercato nel primo semestre

Stellantis è leader nei segmenti A e B. Fiat Pandina è il best seller in Italia e Peugeot 208 in Francia. Le vendite della gamma Smart Car (Citroèn C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Opel Frontera) sono più che raddoppiate, rafforzando la leadership nel segmento B. Fiat (+21.6%), Citroèn (+8.3%), Opel (+7.4%) e Lancia (+5.2%), sono i marchi che ottengono le migliori performance di vendita, crescendo più del mercato. Tra i mercati maggiori, Stellantis ha raggiunto buoni risultati in Germany (+7.3%), UK (+4.7%), Italia (+4.5%), Belux (+1,5%) e Spagna (+0,8%), ma brillano anche le performance di Austria (+31%), Polonia (+10,1%) e Portogallo (+5.2%). Stellantis Pro One è numero uno sul mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri, col 28,7% di quota Stellantis è anche al primo posto nel segmento delle vetture ibride con una quota mercato del 17,3%.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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