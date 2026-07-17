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Darderi vola in semifinale a Bastad, Borges battuto in due set

| 17 Luglio 2026 16:31 | 0 commenti

Darderi vola in semifinale a Bastad, Borges battuto in due set

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi è approdato alle semifinali del “Nordea Open”, torneo Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro. L’italo-argentino, campione in carica, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del main draw, ha sconfitto nei quarti di finale il portoghese Nuno Borges, numero 52 del ranking internazionale, con lo score di 7-6 (9) 6-4. In semifinale Darderi sfiderà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 della classifica Atp, vincitore oggi contro l’azzurro Stefano Travaglia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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