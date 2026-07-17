Fondazione Brescia Musei: i 200 anni della Vittoria Alata

Brescia, 17 lug. (askanews) – In occasione dell’inaugurazione della mostra La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un’eterna bellezza la Presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli ha commentato le iniziative per l’anniversario: “Stiamo iniziando i festeggiamenti per i duecento anni del ritrovamento della Vittoria Alata, questa straordinaria statua romana del primo secolo d.C., che costituisce forse del patrimonio bresciano l’elemento più noto e visibile al mondo. Attorno a quella scoperta inizia la storia dei musei bresciani, una storia che continua tutt’oggi, per cui celebrare questo anniversario in realtà significa celebrare la centralità del patrimonio artistico per la vita di una città, una città che si proietta sul futuro fortissima di questo straordinario lascito che viene dal passato di cui la Vittoria Alata è l’emblema. La Fondazione Brescia Musei si prende cura di questo patrimonio, lo fa ponendolo al centro della vita dei bresciani raccogliendo attorno alla cura del patrimonio le forze più vive e capaci di guardare al futuro della comunità bresciana. Quindi per noi è una grandissima festa dove celebremo il nostro simbolo, ma insieme a tutto questo straordinario patrimonio”. L’esposizione inaugura il palinsesto di eventi che, dal 16 al 20 luglio 2026, celebra il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata, ideato e promosso da Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei, da Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere e Arti, insieme a Cavallerizza – Centro Italiano della Fotografia e MO.CA – Centro per le Nuove Culture, con la collaborazione tecnica di CTB – Centro Teatrale Bresciano e con la partnership di Visit Brescia.Fondazione Brescia Musei è una fondazione di partecipazione pubblico-privata presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov. Fanno parte di Fondazione Brescia Musei Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi Luigi Marzoli, Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia”, Castello di Brescia “Falco d’Italia” e Cinema Nuovo Eden.