LampedusaCinema, al via con “Gioia Mia” di Margherita Spampinato

Roma, 17 lug. (askanews) – Si apre sabato 18 luglio con “Gioia mia” di Margherita Spampinato, David di Donatello per il migliore esordio alla regia e per la migliore attrice protagonista e Premio speciale BNL BNP Paribas nella ‘cinquina’ finalista dei Nastri d’Argento, la 18esima edizione de Il Vento del Nord, la rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l’organizzazione di Massimo Ciavarro e la consulenza di Giovanni Spagnoletti, che porta ogni anno il cinema sull’isola che non ha una sala, grazie al sostegno del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e della Fondazione Claudio Nobis, main partner di quest’edizione.

Un’iniziativa alla quale, come sempre, hanno assicurato la propria partecipazione solidale produzioni e distribuzioni leader nel cinema italiano, a cominciare da Rai Cinema e 01 Distribution, Lucky Red, Fandango, Medusa, Piper Film, Vision Distribution con tutte le produzioni dei film in programma alle quali si aggiungono Premiere Film per i cortometraggi, i Giornalisti Cinematografici (SNGCI), le istituzioni e gli sponsor locali e le sigle in prima linea nell’impegno sui diritti umani e civili, nella denuncia di ogni guerra, nell’impegno dalla parte delle donne e dell’infanzia violata da ogni violenza: Amnesty International Italia, Emergency, la Fondazione Una Nessuna Centomila ed Every Child Is My Child.

Una quindicina – tra film e cortometraggi – le proiezioni fino a venerdì prossimo 24 luglio e molti gli incontri organizzati con le ragazze e i ragazzi dell’isola per approfondire temi e suggestioni di un progetto che unisce l’intrattenimento alla cultura e lo spettacolo alle storie vicine al pubblico dei più giovani, per i quali il cinema sull’isola è ogni anno una scoperta. Sono stati scelti proprio tra loro, ancora una volta, gli studenti liceali, ‘giurati’ di quest’edizione impegnati nel laboratorio dedicato al cinema e chiamati a scegliere, alla fine, un vincitore in una ‘cinquina’ di titoli proposti.

“Con LampedusaCinema, associazione nata per produrre ogni anno Il Vento del Nord – spiega Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici e responsabile del coordinamento della Rassegna – rinnoviamo ancora una volta l’impegno preso 18 anni fa con gli spettatori di un luogo speciale, che vive quotidianamente sulla propria pelle la sua naturale vocazione di prossimità. Lampedusa è una vera e propria ‘terra di mezzo’ che, in un clima di accoglienza davvero unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni. Un luogo dove il cinema di queste giornate diventa un appuntamento che riesce a rendere ‘contagiosa’ la passione del cinema e l’emozione del grande schermo”.

E aggiunge Massimo Ciavarro: “Esserci ancora una volta, a dispetto di molte difficoltà, è un modo per portare nell’estremo Sud del Sud, con il cinema – ma soprattutto grazie alla commedia – anche un’occasione di leggerezza e di riscatto in un’isola dalle straordinarie risorse naturali e, perché no, umanitarie, in cui si vive all’insegna della solidarietà scontando, purtroppo, un’immagine spesso devastata dall’attualità che la cronaca mette ogni giorno, non sempre in modo corretto, in primo piano”.

La rassegna che si inaugura con “Gioia mia” e si concluderà venerdì prossimo 24 luglio con una serata evento dedicata alla “Musica del Cinema”, una lezione concerto che vedrà sul palco insieme al maestro Andrea Guerra, autore di moltissime colonne sonore di successo – e con la collaborazione di Carlo Barbalucca per i filmati che accompagneranno la musica – proprio una rappresentanza dei ragazzi che a Lampedusa studiano musica fin da piccoli grazie all’Associazione Culturale Lipadusa.

Per quanto riguarda le serate, i film nell’arena di Piazza Castello, come sempre gratuita per gli spettatori, sono, dopo la serata inaugurale, “La piccola Amélie” (animazione) e “Domani interrogo” nella serata family di domenica, “Il bene comune” di Rocco Papaleo, “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno, “Come ti muovi sbagli” di Gianni Di Gregorio, “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni, “La vita va così” di Riccardo Milani e, in omaggio alla musica nel cinema, “Gloria!” di Margherita Vicario.

Grazie ad Amnesty International Italia, l’attrice – e in questo caso regista – Valeria Solarino presenterà lunedì 20, prima del film, il suo corto documentario La solidarietà non è un reato e ne parlerà al pubblico; in rassegna, grazie alla distribuzione Premiere Film, saranno proposti dalla selezione Corti d’Argento SNGCI anche i cortometraggi Il velo di Cristian Patanè, La bambina di carta di Fabio Vasco e Bratiska di Gregorio Mattiocco.

L’organizzazione ringrazia la Fondazione Una Nessuna Centomila e in particolare Anna Foglietta, tra le fondatrici dell’associazione Every child is my child, per il video sul tema della violenza contro le donne e il femminicidio È come sembra, che inaugura la serata di domani prima del film.

Ai titoli in rassegna si aggiunge un capitolo importante del tradizionale appuntamento con LampedusaLab, il laboratorio di formazione dedicato agli studenti liceali coordinato per la Scuola dalla prof.ssa Paola Dragonetti con il contributo del prof. Giovanni Spagnoletti e con il prezioso supporto della Fondazione Claudio Nobis.

Proprio alla Fondazione Claudio Nobis e alla sua Presidente onoraria, attrice Elena Croce Nobis – e al coordinamento dei Giornalisti Cinematografici SNGCI – si deve il progetto della videoteca accolta nei locali del Liceo che, finalmente, è diventata ormai da due anni una realtà dedicata agli studenti dell’isola.

Previsti il consueto incontro dedicato ai film in programma con il prof. Giovanni Spagnoletti e, in particolare, sulla scrittura con lo sceneggiatore e regista Tommaso Renzoni.

La Fondazione Claudio Nobis main partner 2026. Ancora una volta con Il Vento del Nord un partner nato dall’omaggio di Elena Croce, grande interprete teatrale, per Claudio Nobis, firma di Repubblica, grande appassionato di cinema e teatro, che assicura attenzione e supporto soprattutto ai giovani talenti.