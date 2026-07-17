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Meloni: mi aggredisci e mi difendo. Devo risarcirti? Non è giusto

| 17 Luglio 2026 11:48 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 17 lug. (askanews) – “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso.
Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X.

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