Mondiali 2026, con Spagna – Argentina ultimo atto del torneo più lungo della storia

(Adnkronos) – Il Mondiale più lungo della storia del calcio è arrivato all’atto finale e a contendersi il titolo di Campione del Mondo al New York New Jersey Stadium saranno Spagna e Argentina. La Roja, dopo aver fatto fuori la favoritissima Francia in semifinale, punta al doblete dopo la vittoria di Euro 2024 e ad allungare a 38 il numero di partite consecutive senza sconfitte, che sarebbe un nuovo record a livello europeo. L’Albiceleste cerca invece il bis dopo la Coppa del Mondo del 2022, che, nella storia del calcio, è finora riuscito soltanto a due nazionali: l’Italia nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-62. Gli esperti Sisal vedono favorite le Furie Rosse, sia nei 90 minuti, con la vittoria a 2,30 contro il 3,65 degli argentini e il 3,00 del pareggio, sia per la vittoria finale, a 1,70 contro il 2,20 degli uomini di Scaloni. Nella semifinale con l’Inghilterra si è visto il grande cuore dell’Argentina, capace di ribaltare il risultato in sette minuti: assisteremo a un altro Ribaltone in finale? Difficile per gli esperti Sisal, a 8,75, così come sembra lontana la possibilità che il verdetto su chi alzerà la Coppa del Mondo arrivi dai calci di rigore, ipotesi a 5,25.

L’ultima per Lionel Messi, la prima per Lamine Yamal: nella finale i riflettori del MetLife Stadium illumineranno i due talenti di un Mondiale che si arricchisce di significati proprio per lo scontro generazionale tra il passato e il presente e il futuro del Barcellona. Nella sfida del gol tra Messi e Yamal, l’argentino – che è anche capocannoniere del torneo insieme a Mbappè con 8 reti – è favorito a 3,50 contro il 5,25 dello spagnolo, ma con il segno X tra i due come esito più probabile, a 1,72. Potrebbero infatti non essere loro i più decisivi, visti i tanti campioni che i due allenatori possono schierare. De la Fuente, per esempio, può contare su Oyarzabal che, con 5 reti nel torneo, è già entrato nella storia eguagliando il record di miglior marcatore di sempre della nazionale spagnola in un Mondiale: il sesto gol che gli regalerebbe il primato è a 2,50. Nell’arco di Scaloni c’è la freccia che porta il nome di Lautaro Martinez, l’interista ha messo la firma sul gol che ha portato l’Argentina in finale, un’altra sua marcatura è data a 3,75.

Nella finalina per il terzo e quarto posto, si sfidano invece le due grandi deluse di questo Mondiale, la Francia e l’’Inghilterra. Per gli esperti Sisal, a prendersi il terzo gradino del podio del torneo saranno i Blues, avanti a 1,90, con la vittoria inglese e il pareggio entrambi a 3,75. Francesi favoriti anche nelle quote sul passaggio turno, a 1,45 contro il 2,75 dell’Inghilterra.