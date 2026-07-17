Noemi incanta Il Teatro Carlo Felice

Roma, 17 lug. – Una serata di grande musica e partecipazione ha acceso il prestigioso Teatro Carlo Felice di Genova, dove il progetto Basko Dome ha regalato ai clienti e ai soci Basko un evento esclusivo con protagonista Noemi, tra le artiste più amate della scena musicale italiana. Accolta da lunghi applausi, la cantante romana ha emozionato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente, alternando i suoi brani più celebri a interpretazioni ricche di energia e sensibilità. La sua voce inconfondibile e la capacità di creare un dialogo diretto con la platea hanno trasformato il concerto in un esperienza condivisa, fatta di emozioni e partecipazione. La serata si e aperta con la presentazione del progetto Basko Dome, iniziativa che punta a offrire esperienze culturali di alto profilo, promuovendo al tempo stesso attenzione al territorio, sostenibilità e valorizzazione delle comunita locali. Nel suo intervento, Giovanni D’Alessandro, Direttore Business Unit Retail del Gruppo Sogegross, ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento concreto nella cultura e nella volontà di rendere accessibili luoghi simbolo come il Teatro Carlo Felice a un pubblico sempre più ampio. Presenti anche le istituzioni regionali, tra cui il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente e assessore alla Cultura Simona Ferro, insieme al partner e al professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.Il successo della serata conferma il valore di Basko Dome come format capace di coniugare spettacolo, cultura e responsabilita sociale. trastormando un concerto in un occasione di incontro e condivisione. Un progetto che guarda gia al futuro, con l’obiettivo di portare sul palco nuovi grandi protagonisti della musica italiana.