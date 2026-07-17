Norvegia, incendio fuori controllo: oltre 100 case distrutte

(Adnkronos) – Oltre cento case sono state distrutte dagli incendi che sono divampati nella zona di Krokstadelva, nel comune di Drammen, a 40 chilometri da Oslo in Norvegia. Lo ha annunciato il capo della polizia Frode Presthus durante una conferenza stampa, aggiungendo che l’incendio è fuori controllo. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, mentre nessuno risulta ferito come riporta l’emittente Nrk.

Sei elicotteri antincendio sono stati impiegati per contribuire allo spegnimento dell’incendio.

”Questo è un incidente terribile che colpisce tutta Drammen” ha dichiarato alla Nrk il sindaco Kjell Arne Hermansen. Il comune ha istituito una squadra di gestione delle crisi e si sta allestendo un centro di evacuazione. ”Tutte le nostre risorse, provenienti dal comune e dai servizi di emergenza, sono attualmente impegnate ad aiutare le persone della zona”, ha affermato Hermansen. Sono stati allestiti due punti di raccolta per gli sfollati.

”Stiamo lavorando per salvare le case”, ha proseguito il capo della polizia Presthus. L’incendio si è propagato in una zona di abitazioni a schiera e uno dei vigili del fuoco intervenuto ha riportato lievi lesioni, spiega Nrk. Alla popolazione è stato chiesto di evitare la zona e di segnalare persone che risultano scomparse o con le quali non riescono a entrare in contatto.

“Lasciate la zona. Chiudete porte, finestre e condotti di ventilazione, spegnete la ventilazione se possibile”, recita il messaggio di emergenza diffuso dalla polizia. “Esiste il rischio di esplosione e di emissioni di fumi tossici”, prosegue il documento.