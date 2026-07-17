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Roggero, Lega valuta ipotesi candidatura e raccoglie fondi per lui

| 17 Luglio 2026 17:00 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 17 lug. (askanews) – “La Lega in campo su ogni fronte per sostenere Mario Roggero. Oltre alla campagna a favore della grazia, il partito sta valutando ogni possibile iniziativa, nel pieno rispetto della legge, compresa l’eventuale candidatura di Roggero, qualora ne ricorrano i presupposti normativi”. Lo rende noto il partito.

“Parallelamente, la Lega è impegnata a promuovere una massiccia raccolta di fondi destinata ad aiutare il gioielliere nel pagamento dei risarcimenti disposti dalla sentenza. Per la Lega, chi ha difeso il proprio lavoro e la propria vita non può essere lasciato solo”, si legge in un comunicato.

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