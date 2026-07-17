Sinner, il messaggio per ‘consolare’ Bellingham dopo ko con Argentina

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ‘consola’ Jude Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid è stato eliminato con la sua Inghilterra dai Mondiali 2026, perdendo in semifinale contro l’Argentina e venendo ‘costretto’ alla finale per il terzo posto contro la Francia, sconfitta invece dalla Spagna.

Pochi giorni dopo il ko contro l’Albiceleste di Lionel Messi, che si è imposta in rimonta per 2-1, Bellingham ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Ho fatto davvero fatica a trovare le parole giuste per le ultime settimane, ma il nostro autista in Kansas ha colto nel segno”, ha scritto il centrocampista dei Tre Leoni, “grazie per l’incredibile supporto e a coloro che hanno speso i loro soldi duramente guadagnati per viaggiare in America e sostenerci. Non lasciate che l’unità e l’amore che abbiamo visto nel nostro Paese finiscano con questa campagna. Quando siamo insieme possiamo realizzare grandi cose… E lo faremo! Vi voglio bene”.

Il post di Bellingham ha ricevuto diverse risposte, tra cui quella di Jannik Sinner, che ha conosciuto il giocatore durante il Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha commentato il post con l’emoticon delle due mani unite, segno di solidarietà e vicinanza.