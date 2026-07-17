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Tale e Quale Show, Carlo Conti svela cast: dentro Perego, Corvaglia, Pettinelli e Jasmine Carrisi

| 17 Luglio 2026 16:02 | 0 commenti

Tale e Quale Show, Carlo Conti svela cast: dentro Perego, Corvaglia, Pettinelli e Jasmine Carrisi

AdnKronos
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(Adnkronos) – Contro ogni scaramenzia, Carlo Conti, con la consueta ironia, ha scelto venerdì 17 luglio, alle 13.13, per svelare con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026, il varietà prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 

Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. 

Tornano in gara anche i ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell’ultima edizione. 

Come già annunciato, la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che cambierà a ogni puntata. 

L’appuntamento con Tale e Quale Show è su Rai1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la conduzione di Carlo Conti. 

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